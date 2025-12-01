Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Drei Fahrzeuge an Unfall mit Schwarzwild-Rotte beteiligt
Polizeirevier Malchin (ots)
Am 01.12.2025, gegen 17:55 Uhr überquerte eine Rotte Schwarzwild die B 104 zwischen Stavenhagen und Ritzerow - ein 56-Jähriger Dacia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit zwei Tieren. Zwei 38-Jährige Fahrer eines Skoda und eines Mercedes fuhren ebenfalls in Richtung Ritzerow und noch bevor der Dacia-Fahrer die Unfallstelle kenntlich machen konnte über die beiden Tiere auf der Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme musste die B 104 kurzzeitig voll gesperrt werden. Ebenso waren der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Ritzerow zum Einsatz gerufen worden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, alle Beteiligten sind Deutsche. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 12.500 EUR.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald
Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell