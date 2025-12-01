Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Fahrzeuge an Unfall mit Schwarzwild-Rotte beteiligt

Polizeirevier Malchin (ots)

Am 01.12.2025, gegen 17:55 Uhr überquerte eine Rotte Schwarzwild die B 104 zwischen Stavenhagen und Ritzerow - ein 56-Jähriger Dacia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit zwei Tieren. Zwei 38-Jährige Fahrer eines Skoda und eines Mercedes fuhren ebenfalls in Richtung Ritzerow und noch bevor der Dacia-Fahrer die Unfallstelle kenntlich machen konnte über die beiden Tiere auf der Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme musste die B 104 kurzzeitig voll gesperrt werden. Ebenso waren der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Ritzerow zum Einsatz gerufen worden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, alle Beteiligten sind Deutsche. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 12.500 EUR.

