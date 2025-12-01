PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Fahrzeuge an Unfall mit Schwarzwild-Rotte beteiligt

Polizeirevier Malchin (ots)

Am 01.12.2025, gegen 17:55 Uhr überquerte eine Rotte Schwarzwild die 
B 104 zwischen Stavenhagen und Ritzerow - ein 56-Jähriger 
Dacia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte 
mit zwei Tieren. Zwei 38-Jährige Fahrer eines Skoda und eines 
Mercedes fuhren ebenfalls in Richtung Ritzerow und noch bevor der 
Dacia-Fahrer die Unfallstelle kenntlich machen konnte über die beiden
Tiere auf der Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme musste die B 104 
kurzzeitig voll gesperrt werden. Ebenso waren der Rettungsdienst und 
die Freiwillige Feuerwehr Ritzerow zum Einsatz gerufen worden. 
Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, alle Beteiligten sind 
Deutsche. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 12.500
EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald
Polizeirätin

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 21:38

    POL-NB: Gasleck bei Bauarbeiten in Bansin (Insel Usedom)

    Bansin (ots) - Am 01.12.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald, dass es bei Bauarbeiten im Gartenweg in Bansin zu einem Gasaustritt kam. Bei Erdarbeiten an einem Neubau für Sozialwohnungen wurde eine Gasleitung getroffen, die in den Karten scheinbar nicht verzeichnet war. Bis zur Stilllegung der Gasleitung durch den Gasversorger trat weiter Gas aus, so dass eine Evakuierung des ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:20

    POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Dargun und Neukalen

    Dargun (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L20 zwischen Neukalen und Dargun zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei kam ein 88-jähriger Fahrzeugführer aus Richtung Schönkamp und wollte die L20 überqueren, um weiter in Richtung Warsow zu fahren. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah der Mann die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:11

    POL-NB: Fahrzeugführerin verursacht Unfall mit 3,79 Promille

    Dargun (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025 gegen 13:45 Uhr kam es in Dargun zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Gnoien kommend die Schlosstraße in Richtung Demmin befuhr. In einer dortigen Kurve kam die Frau mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte in der weiteren Folge mit zwei Verkehrszeichen. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren