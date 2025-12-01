PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Dargun und Neukalen

Dargun (ots)

Am Montag, dem 01.12.2025 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L20 zwischen Neukalen und Dargun zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei kam ein 88-jähriger Fahrzeugführer aus Richtung Schönkamp und wollte die L20 überqueren, um weiter in Richtung Warsow zu fahren. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah der Mann die 65-jährige Fahrzeugführerin, die auf der L20 aus Richtung Dargun in Richtung Neukalen fuhr. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Infolgedessen wurde der 88-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die 65-jährige Dame blieb leichtverletzt. Ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle geborgen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Strecke zwischen Dargun und Neukalen zwischenzeitlich vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 16:11

    POL-NB: Fahrzeugführerin verursacht Unfall mit 3,79 Promille

    Dargun (ots) - Am Montag, dem 01.12.2025 gegen 13:45 Uhr kam es in Dargun zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Gnoien kommend die Schlosstraße in Richtung Demmin befuhr. In einer dortigen Kurve kam die Frau mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte in der weiteren Folge mit zwei Verkehrszeichen. Zeugen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:26

    POL-NB: Acht Meter langes Graffiti von Unbekannten an Göhrener Kulturpavillon angebracht

    Göhren auf Rügen (ots) - Die Polizei wurde am gestrigen Sonntag (30. November 2025) an den Göhrener Nordstrand gerufen. Bislang unbekannte Tatverdächtige brachten in der Zeit von Samstag (29. November 2025), 20:50 Uhr, bis Sonntag (30. November 2025), 05:20 Uhr, ein etwa acht Meter langes Graffiti an den Göhrener Kulturpavillon an und beschädigten diesen dadurch. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren