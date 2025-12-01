Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gasleck bei Bauarbeiten in Bansin (Insel Usedom)

Bansin (ots)

Am 01.12.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald, dass es bei Bauarbeiten im Gartenweg in Bansin zu einem Gasaustritt kam. Bei Erdarbeiten an einem Neubau für Sozialwohnungen wurde eine Gasleitung getroffen, die in den Karten scheinbar nicht verzeichnet war. Bis zur Stilllegung der Gasleitung durch den Gasversorger trat weiter Gas aus, so dass eine Evakuierung des angrenzenden Gefahrenbereiches erforderlich wurde. Durch Feuerwehr und Polizei wurden die Bewohner von insgesamt 25 Häusern und Wohnungen aufgefordert, den Bereich zu verlassen - bei Bedarf diente die Rettungswache in Neuhof den Anwohnern als Unterkunft für die Wartezeit. Gegen 19:00 Uhr wurde das Gasleck geschlossen und der Bereich wieder freigegeben, es wurde niemand verletzt. Im Einsatz war neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck das Polizeirevier Heringsdorf mit vier Streifenwagen zur Durchführung der Evakuierung und damit verbundenen Absperr- und Verkehrslenkungsmaßnahmen.

