Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260114- 0055 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Vermisster Junge

POL-F: 260114- 0055 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Vermisster Junge
Frankfurt (ots)

(ma) Seit heute morgen (14. Januar 2026), gegen 08:00 Uhr, wird der 8-jährige Noah R. vermisst. Noah wurde zur genannten Zeit an der Weißfrauenschule in der Gutleutstraße abgesetzt, suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf. Seitdem gibt es keinen Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort des Vermissten.

Noah R. kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 135 cm groß, dunkle kurze Haare; bekleidet mit einem beigen Pullover, einer hellen Hose, einer schwarzer Daunenjacke, sowie einer grün/ gelb und blauen Pudelmütze.

Des Weiteren führt Noah einen blauen Schulranzen mit Astronauten mit sich.

Wer hat Noah R. heute (14. Januar 2026) nach 08:00 Uhr gesehen? Hinweise zu Noah richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Telefonnummer (069) 755-51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

