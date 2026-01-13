Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260113 - 0053 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 28-jähriger Mann wurde am gestrigen Abend (12. Januar 2025) von einer dreiköpfigen Personengruppe mit einer Glasflasche verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der 28-Jährige lief nach aktuellen Erkenntnissen gegen 20:45 Uhr die Münchner Straße entlang, als es aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 55 zum Streit mit besagter Personengruppe kam. Im Verlauf dessen schlug ihm dann einer der Männer mindestens einmal mit einer Glasflssche gegen den Kopf. Die Männer flüchteten im Anschluss. Kurz darauf eintreffende Polizisten leisteten Erste-Hilfe und übergaben den Mann dann an den Rettungsdienst. Bei der Untersuchung fiel noch eine Stichwunde im Rückenbereich auf. Wie diese zu Stande gekommen ist, konnte der Geschädigte nicht sagen. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, ca. 16-19 Jahre alt, ca. 170 cm; dunkle Hose und roter Pullover der Marke "Adidas"

2. Männlich, ca. 16-21 Jahre alt, ca. 170 cm; dunkel gekleidet

3. Männlich, ca. 21-25 Jahre alt, 180 cm - 190 cm

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

