Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260113 - 0051 Frankfurt - Innenstadt: Erfolgreicher Schlag gegen die Dealerszene an der Konstablerwache - 85 eingeleitete Strafverfahren

Frankfurt (ots)

(ha) Eine intensive Kontroll- und Ermittlungsarbeit der Frankfurter Polizei führte in den letzten Monaten im Bereich der Konstablerwache zu einer Vielzahl an Festnahmen diverser Betäubungsmittelhändler und Händler von Cannabisprodukten. Am vergangenen Sonntag (11. Januar 2026) erreichten die Maßnahmen ihren vorläufigen Höhepunkt.

Als Reaktion auf eine anhaltende Beschwerdelage seitens der Geschäftstreibenden und Anwohnenden rund um den Bereich der Konstablerwache nahmen die Zivilfahnder der Polizei Frankfurt diesen Bereich in den vergangenen Monaten intensiv in den Fokus.

Die Konstablerwache steht bereits länger im Blickpunkt der Polizei. Neben den starken Präsenzmaßnahmen wurden seit November 2025 ergänzend hierzu die verdeckten Maßnahmen in diesem Bereich intensiviert, um den Druck auf die dortige Dealerklientel zu erhöhen.

Neben der gezielten Beobachtung der Szene und der beweisgesicherten Dokumentation illegaler Deals erfolgten immer wieder Festnahmeaktionen erkannter Personen, die der dortigen Dealerszene zuzuordnen sind.

Bis zum Sonntag (11. Januar 2026) konnten so bereits 76 Strafverfahren wegen des Verdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln oder Cannabisprodukten eingeleitet werden. In den meisten Fällen war es über die Videoschutzanlage möglich, die Taten nachzuvollziehen und beweisgesichert zu dokumentieren.

Die Maßnahmen gipfelten in einer Kontrollaktion am vergangenen Sonntag, bei denen die Fahnder 13 Personen der dortigen Szene vorläufig festnahmen und weitere Strafverfahren einleiteten. Seit Anfang November lässt sich folgendes Ergebnis dokumentieren:

Insgesamt wurden 85 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln oder Cannabisprodukten eingeleitet. Die Verfahren richten sich gegen 45 Personen. Darüber hinaus stellten die Fahnder Haschisch, Marihuana, Kokain, sowie verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld sicher. Den Beamten gelang es auch Fälle von gewerbsmäßigem Handel oder dem Verkauf von Betäubungsmitteln an Minderjährige nachzuweisen, sodass bei insgesamt 5 Beschuldigten Untersuchungshaft angeordnet wurde. Gegen wiederholt auffällige Personen haben die Fahnder insgesamt 9 Aufenthaltsverbotsverfügungen ausgesprochen.

Die Kontrollergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit der polizeilichen Maßnahmen in diesem Bereich. Auch zukünftig werden neben der hohen Präsenz weiterhin verdeckte Kontrollmaßnahmen erfolgen, um das Sicherheitsempfinden an der Konstablerwache weiter zu erhöhen und die Szene nachhaltig zu verunsichern.

