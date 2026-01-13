Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260113- 0049 Frankfurt-Niederursel: Vermisste Person- Fahndungsrücknahme- Bezug zu Nummer 0047

Frankfurt (ots)

(ma) Der seit gestern (12. Januar 2026) vermisste 74-jährige Benaissa G. wurde wohlbehalten angetroffen Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

