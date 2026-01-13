PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260113- 0049 Frankfurt-Niederursel: Vermisste Person- Fahndungsrücknahme- Bezug zu Nummer 0047

Frankfurt (ots)

(ma) Der seit gestern (12. Januar 2026) vermisste 74-jährige Benaissa G. wurde wohlbehalten angetroffen Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
  • 12.01.2026 – 15:35

    POL-F: 260112 - 0047 Frankfurt-Niederursel: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (bo) Seit heute Morgen, 12. Januar 2026 um 09:00 Uhr, wird der 74-jährige Benaissa G. aus Frankfurt Niederursel vermisst. Letztmalig wurde er heute Morgen in der Rudolf-Hilferding-Straße in Frankfurt / Niederursel gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Benaissa G. in einer hilflosen Lage befindet. Herr G. ist nicht in der Lage sich ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:10

    POL-F: 260112 - 0046 Frankfurt - Innenstadt: Zwei Männer nach Serie von Straftaten festgenommen

    Frankfurt (ots) - (di) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. auf 11. Januar 2026) setzte die Polizei dem kriminellen Treiben eines Duos ein jähes Ende. Die beiden jungen Männer stehen im Verdacht innerhalb weniger Stunden mehrere Straftaten in der Innenstadt begangen zu haben. Den beiden Delinquenten im Alter von 16 und 19 Jahren kamen die Beamten im Rahmen einer ...

    mehr
