Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260113- 0049 Frankfurt-Niederursel: Vermisste Person- Fahndungsrücknahme- Bezug zu Nummer 0047
Frankfurt (ots)
(ma) Der seit gestern (12. Januar 2026) vermisste 74-jährige Benaissa G. wurde wohlbehalten angetroffen Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
