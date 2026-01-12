Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0047 Frankfurt-Niederursel: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Morgen, 12. Januar 2026 um 09:00 Uhr, wird der 74-jährige Benaissa G. aus Frankfurt Niederursel vermisst. Letztmalig wurde er heute Morgen in der Rudolf-Hilferding-Straße in Frankfurt / Niederursel gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Benaissa G. in einer hilflosen Lage befindet. Herr G. ist nicht in der Lage sich zu orientieren.

Benaissa G. kann wie folgt beschrieben werden: 74 Jahre, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild, graue lichte Haare, weiß-grauer Vollbart, Brillenträger und benutzt eine Krücke. Herr G. ist mit einer grauen Jogginghose und einer grauen / blauen Jacke bekleidet.

Unter folgendem Link ist ein Lichtbild des Vermissten beigefügt: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/74-jaehriger-vermisst

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

