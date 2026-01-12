Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0046 Frankfurt - Innenstadt: Zwei Männer nach Serie von Straftaten festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. auf 11. Januar 2026) setzte die Polizei dem kriminellen Treiben eines Duos ein jähes Ende. Die beiden jungen Männer stehen im Verdacht innerhalb weniger Stunden mehrere Straftaten in der Innenstadt begangen zu haben.

Den beiden Delinquenten im Alter von 16 und 19 Jahren kamen die Beamten im Rahmen einer Personenkontrolle auf die Schliche. Als ein Streifenteam die beiden gegen 03:30 Uhr in der Neckarstraße anhielt und kontrollierte, fanden die Beamten diverses Diebesgut. Zudem beobachteten sie, wie die Unruhestifter noch versuchten, eine Schreckschusspistole sowie ein Messer loszuwerden.

Im Rahmen der sich hieran anschließenden Ermittlungen ergab sich nach und nach der Verdacht, dass die beiden für mehrere vorangegangene Delikte in der Innenstadt verantwortlich sein könnten. Im Laufe des folgenden Tages setzten die Ermittler Stück für Stück die Teile des verbrecherischen Puzzles zusammen und ermittelten folgende Verdachtslage:

Neben einem versuchten Diebstahl einer Kellnergeldbörse in einer Bar am Friedrich-Stolze-Platz und zwei Einbruchdiebstählen in der Vilbeler Straße besteht nach aktueller Erkenntnislage zudem der Verdacht, dass die beiden versuchten, von drei jungen Frauen in einem Hinterhof im Holzgraben Bargeld und Zigaretten zu erpressen. Dieser Forderung sollen sie mit einer Schreckschusspistole und einem Messer Nachdruck verliehen haben. Zudem soll ein Handtaschendiebstahl auf der Hauptwache mit anschließendem versuchtem missbräuchlichem Gebrauch einer daraus erlangten EC-Karte in einem Kiosk auf das Konto der beiden gehen. Die insgesamt sechs Taten ereigneten sich fast nahtlos innerhalb kurzer Folge im Zeitraum zwischen 01:20 und 03:30 Uhr.

Der 16-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und seinen Erziehungsberechtigten überstellt. Der 19-jährige einschlägig Bekannte soll nach Rücksprache mit der Justiz heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Denn bei den vorgeworfenen Delikten handelt es sich mitnichten um Kavaliersdelikte. Für die Begehung einer schweren räuberischen Erpressung sieht das Gesetz beispielsweise eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren vor.

