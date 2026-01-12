PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0044 Frankfurt - Bockenheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (11. Januar 2026) verursachte ein alkoholisierter Fahrer bei einem Überholvorgang Schäden an insgesamt sechs Fahrzeugen in Höhe von etwa 150.000 Euro. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Rödelheimer Landstraße in Höhe der Hausnummer 21.

Nach aktuellem Erkenntnisstand scherte gegen 03:55 Uhr der 26-jährige Unfallverursacher aus, um ein Fahrzeug zu überholen. Bei diesem Manöver stieß er zunächst gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug auf der anderen Straßenseite. Nach dieser ersten Kollision rammte er das Fahrzeug, welches er zu überholen versuchte ins Heck, schob dieses gegen vier geparkte Fahrzeuge und kam an Pollern auf dem Gehweg zur Einmündung in die Valentina-Archipowa-Straße zum Stehen. Im überholten Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die durch den Unfall leicht verletzt wurden.

Anschließend versuchte der Unfallverursacher zu fliehen, konnte jedoch durch den Fahrer des überholten Fahrzeuges und einen unbekannten Zeugen festgehalten und an der Flucht gehindert werden.

Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Überdies war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für das genutzte Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz. Er selbst blieb unverletzt.

Die Halter der geparkten Fahrzeuge wurden im Nachgang zu dem Geschehen in Kenntnis gesetzt.

Zeuginnen und Zeugen des Unfallgeschehen, insbesondere aber der unbekannte Zeuge, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 46208 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



