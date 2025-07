Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Landesverbandsdienststelle Nordrhein-Westfalen

THW NRW: THW-Großübung "FÜLEX25": Kompetenz im Zivilschutz

Hilden (ots)

Hilden/Essen. Die bisher größte landesweite Übung "FÜLEX" (FähigkeitsÜbergreifende Landesverbands-Übung (EXercise)) startet am 23. August 2025 mit der THW-Expo auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen. Anlässlich des 75. Jubiläums des Technischen Hilfswerks (THW) präsentiert die operative Zivilschutzbehörde Deutschlands ihre Fähigkeiten an den vier anschließenden Übungswochenenden im August und September.

Ein nasskalter Sommer, gesättigte Böden und eine zunehmend hybride Bedrohungslage - das Rahmenszenario der diesjährigen FÜLEX ist aktueller denn je. Am 23. August 2025 fällt in Essen mit einer feierlichen Eröffnung und einer eindrucksvollen Leistungsschau der Startschuss für die größte Zivilschutzübung in der Geschichte des THW in Nordrhein-Westfalen. Das THW präsentiert dabei nicht nur sein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Vorführungen und Mitmachaktionen, sondern lädt auch zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion. Abgerundet wird das Programm durch musikalische Live-Unterhaltung.

An den vier darauffolgenden Wochenenden steigen die THW-Kräfte gezielt in bestimmte Szenarien ein:

- Den Auftakt machen am 30. August 2025 in Mönchengladbach rund 400 Einsatzkräfte der spezialisierten Einheiten, der sogenannten Fachgruppen. Die Themen Infrastruktur, Trinkwasserversorgung, Ortung, Abstützen, Einsatzstellensicherung und Brückenbau stehen hier auf dem Programm. - Der Übungsschwerpunkt am Samstag, den 06. September 2025, dreht sich um das Thema "Wasser". Mehr als 750 Einsatzkräfte verschiedener Fachgruppen stellen ihr Können unter Beweis, wenn es um Einsätze bei Wassergefahren und Hochwasser oder im Bereich der Elektroversorgung, Räumen und Luftaufklärung geht. Geübt wird in Mönchengladbach und auf und am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. - Die Generalisten der Bergungsgruppen sowie der Fachgruppen "Notversorgung und Notinstandsetzung" kommen sowohl am 13., als auch am darauffolgenden 20. September 2025 zum Zuge. Jeweils mehr als 1.000 ehrenamtliche Kräfte demonstrieren dann in Mönchengladbach ihre Einsatzfähigkeit bei verschiedenen Szenarien im Rahmen der Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten.

Das Technische Hilfswerk (THW) ist die operative Zivilschutzbehörde des Bundes. Die in ihrer Form weltweit einmalige Behörde setzt in ihrer Arbeit zu 98 % auf das Engagement ehrenamtlich tätiger Einsatzkräfte. Nordrhein-Westfalen ist, mit 127 Ortsverbänden, 12 Regionalbereichen und knapp 20.000 Angehörigen, der größte der bundesweit acht Landesverbände. Das THW stellt seit mittlerweile mehr als sieben Jahrzehnten im Rahmen zahlloser Einsätze im In- und Ausland seine Fähigkeiten bei Schutz und Rettung von Menschen und Sachgütern unter Beweis. Damit ist das THW ein bewährter und unverzichtbarer Partner in der deutschen Gefahrenabwehrarchitektur.

Original-Content von: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Landesverbandsdienststelle Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell