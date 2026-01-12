PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0042 Frankfurt - Bockenheim: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Nachmittag (11. Januar 2026) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Zuge dessen wurde der Geschädigte mit einem Tannenbaum beschmissen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 21-jährige Geschädigte und dessen Begleiter in einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Ginnheim. Der 21-Jährige beabsichtigte sich auf einen freien Sitzplatz neben den späteren Tatverdächtigen zu setzen. Dieser belegte den Platz jedoch mit seinen Beinen, woraufhin der Geschädigte den 32-jährigen ansprach und bat, seine Beine herunterzunehmen. Das Gespräch entwickelte sich zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche in eine körperliche Rangelei mündete. Die Rangelei verlagerte sich sodann außerhalb der Straßenbahn auf die Juliusstraße, wo der 32-Jährige den 21-Jährigen mit einem auf der Straße befindlichen Tannenbaum abwarf und verletzte.

Polizeibeamte suchten daraufhin den Ereignisort auf und nahmen den 32-Jährigen sowie dessen 24-jährigen Komplizen vorläufig fest und entließen beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

