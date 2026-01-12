PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260112 - 0041 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagmorgen (11. Januar 2026) ereignete sich ein schwerer Raub im Frankfurter Bahnhofsviertel. Hierbei griff ein bislang Unbekannter einen Mann an und beraubte diesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge suchte der Geschädigte gegen 05:55 Uhr das Herren-WC einer auf der Moselstraße befindlichen Bar auf, als der bislang Unbekannte diesen von hinten angriff und Bargeld aus seiner Tasche entwendete. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Niddastraße. Daraufhin versorgten Rettungskräfte den Geschädigten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

