Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260110- 0038 Frankfurt- Preungesheim: Unfall mit Personenschaden

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Donnerstagabend (8. Januar 2026) ereignete sich im Bereich des Marbachwegs ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzte wurde.

Nach bisherigen Kenntnissen befuhr eine 43- jährige Autofahrerin gegen 17:25 Uhr die Straße An den drei Steinen und beabsichtigte, sich als Vorfahrtberechtigte, in den Marbachweg hineinzutasten.

Ein 60- jähriger Autofahrer befuhr den Marbachweg in Richtung der Homburger Landstraße, übersah die von rechts kommende Verkehrsteilnehmerin und kollidierte mit dieser. Die Wucht des Aufpralls sorgte dafür, dass das Fahrzeug der 43- Jährigen noch einige Meter auf die Gegenspur des Marbachwegs geschoben wurde.

Die Autofahrerin wurde hierdurch schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 60-Jährigen ergab einen deutlich zu hohen Wert, sodass eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

