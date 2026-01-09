Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260109 - 0037 Frankfurt - Bornheim: Anscheinswaffe führt zu größerem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Abend (8. Januar 2025) kam es zu einem Polizeieinsatz mit vielen Kräften. Ausschlaggebend dafür war die Meldung über eine Person, welche angeblich eine Handfeuerwaffe mit sich geführt haben soll.

Demnach erlangte die Polizei durch einen Mitteiler gegen 18:50 Uhr Kenntnis über einen Mann, welcher auf der Arnsburger Straße vor einer Apotheke eine Schusswaffe mit sich geführt haben soll. Der Unbekannte und zwei Begleitpersonen seien sodann in die U-Bahn gestiegen und in Richtung Konstablerwache gefahren. Umgehend suchten Polizeibeamte sowohl die U-Bahnen, als auch die Arnsburger Straße bzw. dortige Apotheke auf und begannen mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen.

Bei der Durchsicht des Videomaterials der auf der Arnsburger Straße befindlichen Apotheke, deuteten die Beamten den Unbekannten heraus, konnten jedoch keine Schusswaffe bei diesem feststellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell