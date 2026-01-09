Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260109 - 0036 Frankfurt - Sachsenhausen: Bedrohung mit Messer - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagmorgen (8. Januar 2025) nahmen Polizeibeamte einen 57-Jährigen fest, welcher zuvor einen Mann mit einem Messer bedrohte.

Ersten Erkenntnissen zufolge traf ein Mitarbeiter eines auf dem Theodor-Stein-Kai befindlichen Klinikums gegen 08:20 Uhr einen Mann an, welcher auf einem dortigen Krankenbett schlief. Als der Mitarbeiter den Mann ansprach und aufforderte die Örtlichkeit zu verlassen, da das Krankenbett für Patienten gedacht sei, reagierte der 57-Jährige aggressiv und zog ein Messer, mit welchem er den 55-jährigen Mitarbeiter bedrohte. Der 55-Jährige entfernte sich zunächst und vernahm, wie der Aggressor sich in eine dortige Toilette begab. Ein inzwischen hinzugezogener Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie der 55-Jährige reagierten prompt, nutzten die Gelegenheit und blockierten die Tür. Eine herbeigerufene Funkstreife begab sich zur Örtlichkeit und nahm den Unruhestifter sodann widerstandslos fest.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen auf das Polizeirevier und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

