Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260109 - 0034 Frankfurt-Praunheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(bo) Unbekannte trugen gestern Mittag (8. Januar 2026) in einem Hausdurchgang im Westring mehrere volksverhetzende Schriftzüge auf.

Die Schriftzüge wurden mit einem schwarzen Stift und schwarzer Farbe angebracht bzw. besprüht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell