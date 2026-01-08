Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260108 - 0031 Frankfurt - Eschersheim: Illegale Abfallablagerungen

Frankfurt (ots)

Am 06.01.2026 wurde im Alexander-Riese-Weg unter der Maybachbrücke die illegale Ablagerung von Abfällen der verschiedensten Art, insbesondere Behältnisse mit unbekannten Inhalten, Bau- und Renovierungsabfälle, festgestellt. Bereits im März und Juli 2025 kam es an der gleichen Örtlichkeit zu illegalen Abfallablagerungen, die aufgrund ähnlicher Art und Beschaffenheit der Abfälle einen Zusammenhang vermuten lassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755 - 53100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

