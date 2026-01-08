Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260108 - 0029 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Mittwochabend einen 47-jährigen wohnsitzlosen Mann fest, der zuvor eine Frau ausgeraubt und dabei verletzt hatte.

Der Räuber forderte nach aktuellen Erkenntnissen die Geschädigte gegen 19:00 Uhr auf, ihr Betäubungsmittel zu geben. Dann soll er sie auf den Boden geworfen und mehrfach getreten haben, außerdem soll er ihr einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag abgenommen haben. Nach einer abschließenden Drohung entfernte er sich von der Örtlichkeit.

Noch im Nahbereich gelang Polizisten des Überfallkommandos die Festnahme des Beschuldigten.

Gegen den 47-Jährigen wird nun ermittelt. Auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit brachten sie ihn in das zentrale Polizeigewahrsam.

