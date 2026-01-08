Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260108 - 0027 Frankfurt - Sindlingen: Angriff mit Schraubendreher auf Busfahrer - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(ki) Am Abend des 07.01.2026 stach ein Unbekannter nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Schraubendreher einem Busfahrer in den Bauch. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Mittwoch befand sich der Busfahrer der Linie 54 gegen 21:38 Uhr auf dem Weg zur Toilette an der Endhaltestelle am Friedhof in Sindlingen in der Westenbergerstraße auf Höhe der Hausnummer 46. Er verließ hierzu den Bus und ging zu Fuß zum Toilettenhäuschen. Ein bislang unbekannter Mann trat dort von hinten an ihn heran und stach unvermittelt mit einem Schraubendreher zu. Anschließend flüchtet er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine Lebensgefahr besteht nach aktuellem Erkenntnisstand nicht.

Der Täter war männlich, maskiert, etwa 1,75 m groß und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11700 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell