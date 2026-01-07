Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260107- 0026 Frankfurt- Rödelheim: Exhibitionistische Handlung in Park - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagmittag (6. Januar 2026) kam es zu exhibitionistischen Handlungen im Solmspark. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:15 Uhr spazierte eine Frau im Solmspark nahe des Friedel-Schomann-Weges. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ihr dann ein Mann entgegengekommen, welcher plötzlich sein Genital entblößte und die Frau dabei angrinste. Zu weiteren Handlungen kam es nicht.

Der Mann entfernte sich anschließend über einen Schotterweg in Richtung der U-Bahnhaltestelle "Hausener Weg". Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß, auffallend große Nase, dunkle Haare oder Kopfbedeckung; er war bekleidet mit einem schwarzen Mantel, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

