Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260106- 0023 Frankfurt- Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstag (1. Januar 2026), gegen 07:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand überstieg eine weibliche Person in einer psychischen Ausnahmesituation das Geländer einer Brücke auf der Offenbacher Landstraße in Höhe Hausnummer 307 und geriet auf die darunterliegende Fahrbahn der A 661 in Fahrtrichtung Oberursel.

Ein herannahendes Fahrzeug kollidierte mit der auf der Fahrbahn befindlichen Frau und überfuhr diese nach aktuellen Erkenntnissen. Anschließend setzte die unbekannte fahrzeugführende Person die Fahrt Richtung Oberursel fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 069/ 755- 46 208, per E-Mail unter d620-extern.ppffm@polizei.hessen.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell