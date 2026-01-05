POL-F: 260105 - 0020 Frankfurt - Frankfurter Berg: Vermisste Person Fahndungsrücknahme - Bezugnahme zu Meldung Nr. 0019

Frankfurt (ots) - (ki) Am Sonntag (04. Januar 2026) kam es in Frankfurt Nied zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Gegen 14:00 Uhr bog nach aktuellen Erkenntnissen ein 77-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus der Straße "Auf dem Gleichen" nach links in die Oeserstraße ab. Hierbei erfasste er eine 85-Jährige, welche gerade die Oeserstraße überquerte. Sie wurde vor Ort zunächst ...

