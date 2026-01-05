Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0018 Frankfurt - Altstadt: Zeugenaufruf nach Angriff auf Rettungskräfte

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von Mittwoch (31. Dezember 2025) auf Donnerstag (1. Januar 2026) kam es gegen 00:11 Uhr zu Sachbeschädigungen an einem Rettungswagen und einem Angriff auf einen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), während diese sich auf einer Einsatzfahrt befanden. Der DRK-Mitarbeiter wurde hierbei verletzt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Am Donnertag Uhr kam es gegen 00:11 nach derzeitigem Erkenntnisstand zunächst zu Beschädigungen an einem Rettungswagen, welcher mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht im "Fahrtor" in Richtung Mainkai zu einem Einsatz fuhr.

Hierbei musste auf Grund der Enge der Fahrstraße und dem erhöhten Personenaufkommen die Fahrt mehrfach unterbrochen werden. Im Rahmen dessen verschafften sich drei männliche Personen unbefugt Zugang zum Rettungswagen und legten eine bewusstlose Frau auf der Behandlungsliege im Inneren des Wagens ab.

Als sich die Besatzung des Rettungswagens um die Person kümmern wollte und hierfür das Fahrzeug verließ, kam es zu gezielten körperlichen Angriffen auf den Beifahrer. Er wurde hierdurch verletzt.

Die Frankfurter Polizei bittet nun alle potentiellen Zeugen, die im betroffenen Bereich zur genannten Uhrzeit den oben beschriebenen Sachverhalt gesehen oder möglicherweise mit Ihrem Smartphone gefilmt haben darum, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 755 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

