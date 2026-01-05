PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0015 Frankfurt - Bornheim: Verhetzende Beleidigung

Frankfurt (ots)

(yi) Bereits am Dienstag (30. Dezember 2025) beleidigte ein 59-Jähriger einen 49-Jährigen auf verhetzende Art und Weise aufgrund vorangegangener Streitigkeiten. Polizeibeamte suchten daraufhin den Ereignisort auf dem Bornheimer Hang auf, fertigten eine Strafanzeige und entließen den Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren