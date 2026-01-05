Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260105 - 0015 Frankfurt - Bornheim: Verhetzende Beleidigung
Frankfurt (ots)
(yi) Bereits am Dienstag (30. Dezember 2025) beleidigte ein 59-Jähriger einen 49-Jährigen auf verhetzende Art und Weise aufgrund vorangegangener Streitigkeiten. Polizeibeamte suchten daraufhin den Ereignisort auf dem Bornheimer Hang auf, fertigten eine Strafanzeige und entließen den Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell