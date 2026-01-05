Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0015 Frankfurt - Bornheim: Verhetzende Beleidigung

Frankfurt (ots)

(yi) Bereits am Dienstag (30. Dezember 2025) beleidigte ein 59-Jähriger einen 49-Jährigen auf verhetzende Art und Weise aufgrund vorangegangener Streitigkeiten. Polizeibeamte suchten daraufhin den Ereignisort auf dem Bornheimer Hang auf, fertigten eine Strafanzeige und entließen den Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell