Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0014 Frankfurt - Dornbusch: 50-Jähriger greift Polizeibeamten an

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagabend (4. Januar 2026) kam es zu dem Versuch eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten. Den Angreifer nahmen Polizeikräfte daraufhin fest.

Gegen 19:10 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf, dass es auf der Eschersheimer Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gekommen sei, woraufhin Polizeibeamte die Örtlichkeit aufsuchten und die Beteiligten voneinander trennten. Im Zuge dessen kam der spätere Tatverdächtige den Anweisungen der Beamten nicht nach, täuschte eine Kopfnuss vor und trat sodann in Richtung einer eingesetzten Polizeikraft, verfehlte diese jedoch. Polizeibeamte nahmen den 50-Jährigen anschließend fest.

Dieser muss sich nun des Versuchs des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell