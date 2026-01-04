Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260104 - 0012 Frankfurt - Ostend: 17-Jähriger ohne Führerschein verunfallt mit seinem Roller

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 17-Jähriger versuchte sich am Freitagabend (02. Januar 2026) mit seinem Roller einer Polizeikontrolle zu entziehen, dabei verunfallte er und verletzte sich leicht. Der Grund für die Flucht war schnell klar, er hatte keine gültige Fahrerlaubnis und ein falsches Nummernschild.

Polizisten beobachteten den Jugendlichen gegen 20:05 Uhr dabei, wie er mit seinem motorisierten Roller einen Fußgängerüberweg überfuhr. Daraufhin gaben sie ihm Anhaltesignale und wollten eine Kontrolle durchführen. Der Jugendliche beschleunigte jedoch, überfuhr eine rote Ampel und fuhr verbotswidrig über die Wittelsbacher Allee in Richtung Wingerstraße. In diesem Kreuzungsbereich stürzte er dann, sodass die Beamten den Leichtverletzten festnehmen konnten.

Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Diebstahl des Versicherungskennzeichens, da dieses nicht für den hiesigen Roller ausgegeben war. Des Weiteren verfügt der jetzt Beschuldigte über keine gültige Fahrerlaubnis. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell