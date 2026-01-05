Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105- 0016 Frankfurt- Bundesautobahn 5: Fragwürdiger und waghalsiger Fahrerwechsel auf der Autobahn während der Fahrt

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Freitagnachmittag (2. Januar 2026) fiel einer zivilen Polizeistreife ein Fahrzeug auf der BAB 5 auf, welches zunächst auffällig langsam unterwegs war und dann spontan stark beschleunigte.

Die Fahnder entschlossen sich, das Fahrzeug und die beiden Insassen einer Kontrolle zu unterziehen und machten in Höhe der Anschlussstelle Niederrad auf sich aufmerksam, indem sie den Fahrer aufforderten, rechts anzuhalten.

Noch bevor das Fahrzeug zum Stehen kam, beobachten die Polizisten, wie der Fahrer die Sitzposition mit dem Beifahrer tauschte.

Im Rahmen der nun durchgeführten Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass beide Männer im Alter von 35 und 42 augenscheinlich unter Alkoholeinfluss standen.

Während der erste Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, hinterließ der zweite Fahrer, der nun hinter dem Steuer saß, einen Wert von über 1, 6 Promille.

Beide Männer wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Hier wurden unter anderem Blutproben zur weiteren Feststellung des Alkoholwertes entnommen. Anschließend wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Fahrertausch sorge auch bei den eingesetzten Polizisten für Stirnrunzeln, denn nun müssen sich beide wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Ein in der Mittelkonsole griffbereit liegendes Einhandmesser stellten die Beamten ebenfalls sicher.

