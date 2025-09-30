POL-PDLU: Einbruch in Gartenlaube - mehrere Gegenstände entwendet
Böhl-Iggelheim (ots)
Im Zeitraum von Montag, 22.09.2025 bis Samstag, 27.09.2025, haben bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände (Rüttelplatte, Motorsense und ein E-Bike) aus einer Gartenlaube in der Straße Am Holzweg neben den Bahngleisen gestohlen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell