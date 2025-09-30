Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Schule - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 27.09.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 29.09.2025, 07:00 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster in eine Grundschule in der Jägerstraße ein. Dort öffneten diese mehrere Schränke und entwendeten einen Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

