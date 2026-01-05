PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0017 Frankfurt - Nied: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ki) Am Sonntag (04. Januar 2026) kam es in Frankfurt Nied zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto.

Gegen 14:00 Uhr bog nach aktuellen Erkenntnissen ein 77-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus der Straße "Auf dem Gleichen" nach links in die Oeserstraße ab. Hierbei erfasste er eine 85-Jährige, welche gerade die Oeserstraße überquerte. Sie wurde vor Ort zunächst durch eine Ersthelferin und anschließend von Rettungskräften versorgt. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 12:51

    POL-F: 260105 - 0015 Frankfurt - Bornheim: Verhetzende Beleidigung

    Frankfurt (ots) - (yi) Bereits am Dienstag (30. Dezember 2025) beleidigte ein 59-Jähriger einen 49-Jährigen auf verhetzende Art und Weise aufgrund vorangegangener Streitigkeiten. Polizeibeamte suchten daraufhin den Ereignisort auf dem Bornheimer Hang auf, fertigten eine Strafanzeige und entließen den Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:49

    POL-F: 260105 - 0014 Frankfurt - Dornbusch: 50-Jähriger greift Polizeibeamten an

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Sonntagabend (4. Januar 2026) kam es zu dem Versuch eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten. Den Angreifer nahmen Polizeikräfte daraufhin fest. Gegen 19:10 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf, dass es auf der Eschersheimer Landstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe gekommen sei, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren