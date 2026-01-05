Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0017 Frankfurt - Nied: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ki) Am Sonntag (04. Januar 2026) kam es in Frankfurt Nied zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto.

Gegen 14:00 Uhr bog nach aktuellen Erkenntnissen ein 77-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus der Straße "Auf dem Gleichen" nach links in die Oeserstraße ab. Hierbei erfasste er eine 85-Jährige, welche gerade die Oeserstraße überquerte. Sie wurde vor Ort zunächst durch eine Ersthelferin und anschließend von Rettungskräften versorgt. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

