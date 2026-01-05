Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260105 - 0019 Frankfurt - Frankfurter Berg: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(ha) Die Frankfurter Polizei sucht nach dem vermissten 73-jährigen Osman G. und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.
Herr G. war nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen Sonntagmittag (04. Januar 2026) letztmalig gegen 13:00 Uhr im Bereich des Frankfurter Berges unterwegs, seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Er ist leicht dement und möglicherweise orientierungslos.
Herr G. kann wie folgt beschrieben werden:
Männlich, ca. 180cm groß, dünne Statur, Halbglatze, Brille; blaue Jeans, dunkelbrauner Pullover, schwarzer Wintermantel, graue Mütze
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
