Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260105 - 0019 Frankfurt - Frankfurter Berg: Vermisste Person

  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei sucht nach dem vermissten 73-jährigen Osman G. und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Herr G. war nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen Sonntagmittag (04. Januar 2026) letztmalig gegen 13:00 Uhr im Bereich des Frankfurter Berges unterwegs, seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Er ist leicht dement und möglicherweise orientierungslos.

Herr G. kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180cm groß, dünne Statur, Halbglatze, Brille; blaue Jeans, dunkelbrauner Pullover, schwarzer Wintermantel, graue Mütze

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

