Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - leichtverletzte Beifahrerin bei Auffahrunfall

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Hagener mit einer 27-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw Audi die Lindenstraße und musste dabei an einer Lichtzeichenanlage halten. Hierbei konnte ein 23-jähriger Hagener in seinem Pkw Peugeot aufgrund von Sommerbereifung auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 26 Jährigen auf. Dabei wurde die 27-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Der 23 Jährige führte sein Kraftfahrzeug ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem 23 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (CLA)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell