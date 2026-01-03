PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - leichtverletzte Beifahrerin bei Auffahrunfall

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Hagener mit einer 27-jährigen Beifahrerin in seinem Pkw Audi die Lindenstraße und musste dabei an einer Lichtzeichenanlage halten. Hierbei konnte ein 23-jähriger Hagener in seinem Pkw Peugeot aufgrund von Sommerbereifung auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 26 Jährigen auf. Dabei wurde die 27-jährige Beifahrerin leichtverletzt. Der 23 Jährige führte sein Kraftfahrzeug ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Dem 23 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (CLA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 06:50

    POL-EN: Herdecke - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

    Herdecke (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Wittener die Wittener Landstraße in seinem Pkw Skoda. Verkehrsbedingt musste dieser an einer Einmündung halten. Hierbei fuhr ihm eine 22-jährige Dortmunderin in ihrem Opel auf, die aufgrund schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die 22 Jährige wurde dabei ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 06:45

    POL-EN: Einbruch in Friseursalon

    Hattingen (ots) - Zwischen dem 30.12.2025, 18:30 Uhr und 02.01.2026, 09:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter zunächst in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Schneppenkamp". Dort befindet sich eine Verbindungstür zu einem Friseursalon, welche aufgehebelt wurde. Im Geschäft wurden mehrere Schränke und Schubläden geöffnet und gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter konnten im Anschluss in unbekannte Richtung flüchten. Die Kriminalpolizei hat ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 06:45

    POL-EN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

    Gevelsberg (ots) - Zwischen dem 24.12.2025, 09:00 Uhr und 02.01.2026, 11:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Geerstraße auf. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Schmuck entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren