Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Gevelsberg (ots)

Zwischen dem 24.12.2025, 09:00 Uhr und 02.01.2026, 11:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Geerstraße auf. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Schmuck entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)

