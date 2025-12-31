Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in Bäckerei
Wetter (ots)
Am 30.12.2025, gegen 18:45 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei an der Königstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten in Richtung Kaiserstraße flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02335-91662300 melden.(STO)
