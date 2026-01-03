Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Friseursalon

Hattingen (ots)

Zwischen dem 30.12.2025, 18:30 Uhr und 02.01.2026, 09:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter zunächst in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Schneppenkamp". Dort befindet sich eine Verbindungstür zu einem Friseursalon, welche aufgehebelt wurde. Im Geschäft wurden mehrere Schränke und Schubläden geöffnet und gezielt nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter konnten im Anschluss in unbekannte Richtung flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden (STO)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell