Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - eine leichtverletzte Person bei Auffahrunfall

Herdecke (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Wittener die Wittener Landstraße in seinem Pkw Skoda. Verkehrsbedingt musste dieser an einer Einmündung halten. Hierbei fuhr ihm eine 22-jährige Dortmunderin in ihrem Opel auf, die aufgrund schneeglatter Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die 22 Jährige wurde dabei leichtverletzt, konnte jedoch nach Behandlung durch einen eingesetzten Rettungswagen vor Ort wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (CLA)

