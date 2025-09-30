Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vandalismus am DB Haltepunkt Gruiten - Bundespolizei ermittelt

Wuppertal/ Gruiten (ots)

Eine in Brand gesetzte Sitzbank löst einen Einsatz von Feuerwehr und Bundespolizei aus.

Am Montag (29. September 2025), gegen 17 Uhr, musste die Feuerwehr einen Brand am DB Haltepunkt Gruiten löschen. Unbekannte hatten eine hölzerne Sitzbank entzündet und flüchteten vom Tatort. Da das Feuer schnell gemeldet und gelöscht wurde, zerstörte es nur einen Teil der Rückenlehne.

Aufgrund der bisher fehlenden Täterhinweise wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Tat können unter der kostenfreie Rufnummer 0800 6888000 gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell