Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vandalismus am DB Haltepunkt Gruiten - Bundespolizei ermittelt

  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal/ Gruiten (ots)

Eine in Brand gesetzte Sitzbank löst einen Einsatz von Feuerwehr und Bundespolizei aus.

Am Montag (29. September 2025), gegen 17 Uhr, musste die Feuerwehr einen Brand am DB Haltepunkt Gruiten löschen. Unbekannte hatten eine hölzerne Sitzbank entzündet und flüchteten vom Tatort. Da das Feuer schnell gemeldet und gelöscht wurde, zerstörte es nur einen Teil der Rückenlehne.

Aufgrund der bisher fehlenden Täterhinweise wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Tat können unter der kostenfreie Rufnummer 0800 6888000 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
presse.d@polizei.bund.de
Nina Wittek
Telefon: +49 (0) 211/179276-152
Mobil: +49 (0) 0175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

