POL-F: 260106- 0021 Frankfurt- Nieder- Eschbach: 15- Jährige wieder da- Bezug zu Meldung Nr. 0013

Frankfurt (ots)

(ma) Die seit dem 4. Januar 2026 vermisste 15-jährige Chiara B. wurde wohlbehalten angetroffen Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

