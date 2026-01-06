Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260106- 0021 Frankfurt- Nieder- Eschbach: 15- Jährige wieder da- Bezug zu Meldung Nr. 0013
Frankfurt (ots)
(ma) Die seit dem 4. Januar 2026 vermisste 15-jährige Chiara B. wurde wohlbehalten angetroffen Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
