PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260106- 0021 Frankfurt- Nieder- Eschbach: 15- Jährige wieder da- Bezug zu Meldung Nr. 0013

Frankfurt (ots)

(ma) Die seit dem 4. Januar 2026 vermisste 15-jährige Chiara B. wurde wohlbehalten angetroffen Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 20:22

    POL-F: 260105 - 0019 Frankfurt - Frankfurter Berg: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (ha) Die Frankfurter Polizei sucht nach dem vermissten 73-jährigen Osman G. und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe. Herr G. war nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen Sonntagmittag (04. Januar 2026) letztmalig gegen 13:00 Uhr im Bereich des Frankfurter Berges unterwegs, seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Er ist leicht dement und möglicherweise orientierungslos. Herr G. kann wie ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:48

    POL-F: 260105 - 0018 Frankfurt - Altstadt: Zeugenaufruf nach Angriff auf Rettungskräfte

    Frankfurt (ots) - (ki) In der Nacht von Mittwoch (31. Dezember 2025) auf Donnerstag (1. Januar 2026) kam es gegen 00:11 Uhr zu Sachbeschädigungen an einem Rettungswagen und einem Angriff auf einen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), während diese sich auf einer Einsatzfahrt befanden. Der DRK-Mitarbeiter wurde hierbei verletzt. Die Polizei bittet nun um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren