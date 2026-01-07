Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260107 - 0024 Frankfurt-Höchst: Vermisste Person

(bo) Seit Samstag, den 3. Januar 2026 gegen 19:00 Uhr, wird die 15-jährige Shahed M. aus Frankfurt Stadtteil Höchst vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 19:00 Uhr in der Bolongarostraße gesehen. Ein Lichtbild der Vermissten ist angehängt. Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, ca. 160 cm groß, sehr schlanke Statur, dunkle lange Haare, braune Augen, die Bekleidung ist gänzlich unbekannt

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle."

