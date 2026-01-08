Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260108- 0028 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochmorgen kam es zu einer räuberischen Erpressung. Die Polizei nahm den Täter kurz darauf fest.

Nach aktuellem Kenntnisstand sprach gegen 08:15 Uhr ein 25-Jähriger einen 49- jährigen Mann im Bereich der Moselstraße an und bat zunächst um eine Zigarette.

Anschließend bedrohte der 25- Jährige sein Gegenüber unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes und forderte die Herausgabe der gesamten Zigarettenschachtel. Dann flüchtete der Räuber in Richtung Münchner Straße.

Mit Hilfe des Video Operation Centers (VOC) konnten Aufnahmen des Täters gesichtet werden, sodass bereits gegen 12:25 Uhr zivile Polizisten den 25- Jährigen im Bahnhofsviertel wiedererkannten und festnahmen.

Da der junge Mann bereits mit einem Aufenthaltsverbot für das Bahnhofsviertel belegt war und nun erneut dagegen verstieß, ordnete ein Richter daraufhin die Ingewahrsamnahme an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell