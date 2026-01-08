PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260108 - 0030 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach BtM Handel

Frankfurt (ots)

(bo) Heute Morgen (08.01.2026) nahmen Polizeibeamte einen Crack-Dealer in der B-Ebene des Hauptbahnhofs fest.

Gegen 04:50 Uhr befand sich eine Fußstreife im Bereich der B-Ebene des Hauptbahnhofs, wo sie eine größere Personengruppe, die Betäubungsmittel konsumierten, antrafen. Innerhalb der Gruppe konnte ein Dealer erkannt werden, der gerade Betäubungsmittel anbot. Daraufhin kontrollierten die Beamten den 45-Jährigen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten etwa 1g Crack und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich auf. Zudem stellte sich heraus, dass sich der Mann unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält.

Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und er wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

