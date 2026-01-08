PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260108 - 0032 Frankfurt-Sachsenhausen: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit dem 20. November 2025, wird die 15-jährige Evgeniia G. aus Frankfurt / Sachsenhausen vermisst. Letztmalig wurde Sie am Tag des 20. November bei ihrer elterlichen Wohnung in Frankfurt / Sachsenhausen gesehen.

Evgeniia G. kann wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 155 cm groß, sehr schlanke Statur, braunes schulterlanges 
     Haar, eventuell rot gesträhnt, spricht deutsch mit russischem 
     Akzent, eventuell stark geschminkt, die Bekleidung ist 
     unbekannt, bevorzugt ist jedoch schwarze Oberbekleidung

Ein Lichtbild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-die-15-jaehrige-evgeniia

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



