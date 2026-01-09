Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260109 - 0033 Frankfurt - Bornheim: Bedrohung mit Schusswaffe - Eine Person flüchtig

(di) Heute Morgen (9. Januar 2026) sorgte eine Bedrohung in Bornheim für einen größeren Polizeieinsatz, nachdem dort Knallgeräusche wahrgenommen worden waren.

Eine Anwohnerin meldete gegen 07:30 Uhr Knallgeräusche vor einem Wohnhaus in der Gabelsbergerstraße, woraufhin mehrere Streifenwagen umgehend dorthin verlegten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es dort zu einer Bedrohung zum Nachteil eines 59-Jährigen durch eine Person, in deren Verlauf auch mehrere Schüsse auf dessen Fahrzeug abgegeben wurden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Täter flüchtete danach unerkannt vom Ereignisort.

Derzeit wird nach dem Flüchtigen gefahndet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen und möglichen Hintergründen der Tat aufgenommen und bittet um Hinweise:

Personen, die Beobachtungen zur Tat oder den möglichen Tätern gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

