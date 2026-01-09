PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260109 - 0035 Frankfurt - Westend Nord: Ladendiebstahl mit Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) Am Abend des 8. Januar 2026 versuchte ein 43-Jähriger mit zwei unbezahlten Flaschen Champagner ein Lebensmittelgeschäft zu verlassen. Gegen die zur Hilfe gerufene Polizei leistete er bei seiner Festnahme und in der Folge Widerstand.

Gegen 20:35 Uhr versuchte ein Mann mit zwei Flaschen Champagner einen Supermarkt in der Eschersheimer Landstraße zu verlassen, ohne dafür bezahlt zu haben. Mitarbeiter des Geschäfts hielten ihn fest und verständigten die Polizei.

Der Tatverdächtige war gegenüber der Polizei aggressiv und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, weshalb ihm Handschellen angelegt werden sollten. Mit Hilfe eines Diensthundes wurde der Mann zu Boden gebracht dort letztendlich fixiert.

Bei der anschließenden erkennungsdienstlichen Behandlung trat er die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mehrfach und beleidigte sie zudem. Eine Beamtin und zwei Beamte wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Tatverdächtige im Anschluss aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

