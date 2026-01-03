POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnhaus

Spelle (ots) - Gestern kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Renault Captur. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in ...

