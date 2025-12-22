Polizei Aachen

POL-AC: Raubdelikt auf Postfiliale - Täter flüchtig

Würselen (ots)

Am 19.12.2025 ist es zu einer räuberischen Erpressung in einer Postfiliale in der Dorfstraße gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überfiel ein bislang unbekannter Täter die Filiale gegen 20:20 Uhr. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Frau auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Täter flüchtete nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter soll eine kräftige Statur gehabt haben, soll ca. 175 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Gesicht soll während der Tat bis zu den Augen bedeckt gewesen sein.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210. (gw)

