PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Raubdelikt auf Postfiliale - Täter flüchtig

Würselen (ots)

Am 19.12.2025 ist es zu einer räuberischen Erpressung in einer Postfiliale in der Dorfstraße gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überfiel ein bislang unbekannter Täter die Filiale gegen 20:20 Uhr. Er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte die Frau auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Täter flüchtete nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter soll eine kräftige Statur gehabt haben, soll ca. 175 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sein Gesicht soll während der Tat bis zu den Augen bedeckt gewesen sein.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:12

    POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Drei Personen leicht verletzt

    Monschau (ots) - Am Freitagnachmittag (19.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B258/ K26 gekommen. Dabei sind drei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die K26 aus Rohren kommend. An der Kreuzung zur B258 fuhr sie von der untergeordneten K26 aus in die Kreuzung ein, ohne auf die Vorfahrt des querenden ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:26

    POL-AC: Feuerwerk gestohlen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Eschweiler (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12.25) haben Unbekannte einen Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Auerbachstraße aufgebrochen. In dem Container lagerten 350 kg Feuerwerkskörper. Am Mittwochmorgen hatte eine Mitarbeiterin des Supermarktes den Aufbruch des Containers bemerkt und die Polizei alarmiert. Die gestohlene Pyrotechnik hat einen Wert von 25.000 Euro. Die zuständige ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:16

    POL-AC: Zusammenstoß mit Pkw - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (16.12.2025) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Boxgraben - Karmeliterstraße - Mozartstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens kam es an der Kreuzung zu Rückstaus und stockendem Verkehr. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Aachen fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren