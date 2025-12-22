Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Drei Personen leicht verletzt

Monschau (ots)

Am Freitagnachmittag (19.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B258/ K26 gekommen. Dabei sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die K26 aus Rohren kommend. An der Kreuzung zur B258 fuhr sie von der untergeordneten K26 aus in die Kreuzung ein, ohne auf die Vorfahrt des querenden Verkehrs zu achten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen ihrem Fahrzeug und einem LKW, der die B258 in Richtung Höfen befuhr.

Das Auto der 35-Jährigen wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer sowie der 67-jährige LKW-Fahrer aus Monschau wurden leicht verletzt.

Der 31-jährige Beifahrer entfernte sich aus bisher unbekannten Gründen zu-nächst vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle, konnte aber schließlich im Krankenhaus angetroffen werden. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme für circa drei Stunden gesperrt bleiben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (kg)

