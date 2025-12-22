PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Drei Personen leicht verletzt

Monschau (ots)

Am Freitagnachmittag (19.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B258/ K26 gekommen. Dabei sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die K26 aus Rohren kommend. An der Kreuzung zur B258 fuhr sie von der untergeordneten K26 aus in die Kreuzung ein, ohne auf die Vorfahrt des querenden Verkehrs zu achten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen ihrem Fahrzeug und einem LKW, der die B258 in Richtung Höfen befuhr.

Das Auto der 35-Jährigen wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer sowie der 67-jährige LKW-Fahrer aus Monschau wurden leicht verletzt.

Der 31-jährige Beifahrer entfernte sich aus bisher unbekannten Gründen zu-nächst vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle, konnte aber schließlich im Krankenhaus angetroffen werden. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme für circa drei Stunden gesperrt bleiben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:26

    POL-AC: Feuerwerk gestohlen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Eschweiler (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12.25) haben Unbekannte einen Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Auerbachstraße aufgebrochen. In dem Container lagerten 350 kg Feuerwerkskörper. Am Mittwochmorgen hatte eine Mitarbeiterin des Supermarktes den Aufbruch des Containers bemerkt und die Polizei alarmiert. Die gestohlene Pyrotechnik hat einen Wert von 25.000 Euro. Die zuständige ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:16

    POL-AC: Zusammenstoß mit Pkw - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (16.12.2025) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Boxgraben - Karmeliterstraße - Mozartstraße. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens kam es an der Kreuzung zu Rückstaus und stockendem Verkehr. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Aachen fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren