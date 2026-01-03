POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots) - Bereits in der Zeit vom 19.12. bis zum 20.12.2025 kam es in der Straße Obenholt zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überfuhr mit seinem Fahrzeug eine Verkehrsinsel. Er beschädigte die dort aufgestellten Verkehrszeichen, setzte seine Fahrt aber fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 ...

