Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
In der Silvesternacht kam es im Süderweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.
