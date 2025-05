LPI-J: Hauswand mit Graffiti besprüht

Weimar (ots) - Am Sonntagmorgen wurde ein aufgesprengter Zigarettenautomat in Hopfgarten festgestellt. Auf unbekannte Weise wurde eine Explosion herbeigeführt, in dessen Folge der Automat leicht aufgewölbt wurde. Durch diese Wölbung konnte Zugriff auf den Inhalt erlangt werden. Ob Zigarettenschachteln oder Bargeld entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Knapp 20 Schachteln waren noch im Automaten, die sichergestellt ...

mehr